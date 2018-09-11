03.09.2018

Как сообщалось, в 2017 г внешний государственный долг Беларуси по стандартам МВФ увеличился на 20,76% по сравнению с 2016 г до 18,864 млрд долл на 1 января 2018 г. Основными кредиторами Беларуси являются Россия, Китай, ЕФСР, Международный банк реконструкции и развития.





Внешний государственный долг Беларуси, рассчитанный по методологии Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, по предварительным данным, вырос в июле 2018 г на 0,9% по сравнению с июнем 2018 г до 18,661 млрд долл на 1 августа 2018 г. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Беларуси.В структуре внешнего госдолга доля долгосрочного прямого долга правительства в июле 2018 г составила 88,96% (88,89% в июне 2018 г), краткосрочный долг правительства – 0 (0), иностранные кредиты, полученные субъектами хозяйствования под гарантии правительства, – 11,04% (11,11%).По информации Минфина, Беларусь в январе-июле 2018 г привлекла внешние государственные займы на сумму 1,507 млрд долл и погасила внешний госдолг на 1,592 млрд долл.