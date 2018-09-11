Китайским инвесторам хотят предложить еще несколько предприятий
31.08.2018
В Беларуси предлагается расширить перечень предприятий для вхождения китайского капитала.
Об этом сообщил начальник отдела реформирования государственной собственности Государственного комитета по имуществу Юрий Трич.
Перечень белорусских организаций с предварительными условиями вхождения китайских инвесторов в их акционерный капитал был сформирован в начале 2017 года. Он включал 20 акционерных обществ, 2 государственных предприятия и инвестиционный проект по строительству гидроэлектростанции на реке Западная Двина. В нынешнем году был реализован первый проект с предприятием из этого списка. РУП "Институт Белгоспроект" был преобразован в открытое акционерное общество с участием китайской компании Beijing JianYi Invesment Development (Group) Co.Ltd. Позитивные изменения в работе этого предприятия уже наблюдаются, в частности, расширяется портфель заказов.
Об этом сообщил начальник отдела реформирования государственной собственности Государственного комитета по имуществу Юрий Трич.
Перечень белорусских организаций с предварительными условиями вхождения китайских инвесторов в их акционерный капитал был сформирован в начале 2017 года. Он включал 20 акционерных обществ, 2 государственных предприятия и инвестиционный проект по строительству гидроэлектростанции на реке Западная Двина. В нынешнем году был реализован первый проект с предприятием из этого списка. РУП "Институт Белгоспроект" был преобразован в открытое акционерное общество с участием китайской компании Beijing JianYi Invesment Development (Group) Co.Ltd. Позитивные изменения в работе этого предприятия уже наблюдаются, в частности, расширяется портфель заказов.
"Предложения по включению в перечень еще пяти предприятий поступили от органов управления, в том числе от Министерства архитектуры и строительства, концернов "Беллегпром", "Белгоспищепром". Будем их рассматривать на заседании белорусской части рабочей группы. В дальнейшем после рассмотрения на уровне Администрации президента предложения будут направляться на изучение китайской стороне", - рассказал Юрий Трич.
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31.08.2018Китайским инвесторам хотят предложить еще несколько предприятий
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