Под Новогрудком введена в эксплуатацию ветроэлектростанция

13.07.2018

Ветроэлектростанция мощностью 2,5 МВт (высота башни 100 метров, длина лопастей 50 метров, диаметр ротора 100 метров) запущена 12 июля в районе д. Грабники Новогрудского района.



Ветротурбина установлена как показательный проект с целью определения эффективности использования в республике ветровой энергии, демонстрации возможностей и обобщения опыта ее эксплуатации, а также подготовки специалистов в сфере производства экологически чистой энергии, сообщила пресс-служба Минприроды. Эта работа будет проводиться в тесном взаимодействии министерства с Новогрудским государственным аграрным колледжем, который 1 сентября 2018 г. начинает подготовку специалистов по новой специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».



Компания-производитель ветротурбины ВЕНСИС Энеджи АГ (VENSYS Energy AG, Германия) провела обучение для работников Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды и будет обеспечивать необходимую сервисную поддержку ветроэлектрической установки через филиал ВЕНСИС Польша.

