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«Гомельстройматериалы» увеличат производство теплоизоляционных плит

12.07.2018
ОАО «Гомельстройматериалы» планирует реализовать проект по увеличению мощностей по выпуску теплоизоляционных плит из минеральной ваты предварительной стоимостью около 38 млн евро.

Проект может быть начат в 2019 г или 2020 г. Планируется закупка и установка третьей технологической линии мощностью около 700 тыс куб м условной ваты в год в цехе теплоизоляционных материалов. Установка оборудования позволить увеличить производство минваты на 50%-55%.

Собеседник агентства также сообщил, что в 2018 г инвестиции в размере около 1 млн евро направляются на установку дополнительного теплообменника-утилизатора на линию №1 и на модернизацию подпрессовочного оборудования (для кремпинга) на линии №2. Модернизация направлена на снижение себестоимости выпускаемой продукции и повышение ее качества.

ПраймПресс

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