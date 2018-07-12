«Гомельстройматериалы» увеличат производство теплоизоляционных плит
12.07.2018
ОАО «Гомельстройматериалы» планирует реализовать проект по увеличению мощностей по выпуску теплоизоляционных плит из минеральной ваты предварительной стоимостью около 38 млн евро.
Проект может быть начат в 2019 г или 2020 г. Планируется закупка и установка третьей технологической линии мощностью около 700 тыс куб м условной ваты в год в цехе теплоизоляционных материалов. Установка оборудования позволить увеличить производство минваты на 50%-55%.
Собеседник агентства также сообщил, что в 2018 г инвестиции в размере около 1 млн евро направляются на установку дополнительного теплообменника-утилизатора на линию №1 и на модернизацию подпрессовочного оборудования (для кремпинга) на линии №2. Модернизация направлена на снижение себестоимости выпускаемой продукции и повышение ее качества.
ПраймПресс
Проект может быть начат в 2019 г или 2020 г. Планируется закупка и установка третьей технологической линии мощностью около 700 тыс куб м условной ваты в год в цехе теплоизоляционных материалов. Установка оборудования позволить увеличить производство минваты на 50%-55%.
Собеседник агентства также сообщил, что в 2018 г инвестиции в размере около 1 млн евро направляются на установку дополнительного теплообменника-утилизатора на линию №1 и на модернизацию подпрессовочного оборудования (для кремпинга) на линии №2. Модернизация направлена на снижение себестоимости выпускаемой продукции и повышение ее качества.
ПраймПресс
Последние новости рубрики
-
12.07.2018Закон о таможенном регулировании готовится в новой редакции
-
12.07.2018«Гомельстройматериалы» увеличат производство теплоизоляционных плит
-
12.07.2018У БМЗ пока нет необходимости в финансовых вливаниях
-
11.07.2018Положительное сальдо внешней торговли в первые пять месяцев превысило $300 млн
-
11.07.2018В СЭЗ «Витебск» появится новое деревообрабатывающее предприятие
-
09.07.2018Фармзавод в Скиделе заработает осенью
-
09.07.2018В Беларусь прибыла миссия МВФ
-
09.07.2018В строительство Нежинского ГОКа в следующем году инвестируют 600 млн евро
-
05.07.2018Белорусский контактный офис откроется в Китае
-
04.07.2018Государство увеличит долю в некоторых цементных и деревообрабатывающих предприятиях
-
29.06.2018Гомельский производитель стальной посуды рассчитывает попасть на рынки ЕС и США
-
29.06.2018Беларусь сократила внешний долг
-
29.06.2018В январе-апреле Беларусь на 1,4 процента увеличила экспорт калийных удобрений
-
28.06.2018В Беларуси пройдет открытый чемпионат «Лесоруб-2018»
-
27.06.2018Ставка рефинансирования вновь снижена
Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006