11.07.2018

В Беларуси положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе-мае 2018 г составило 309,7 млн долл против положительного сальдо в размере 351,3 млн долл в январе-мае 2017 года. Об этом свидетельствует информация на сайте Национального банка Беларуси.





Внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос в январе-мае 2018 г на 22,3% по сравнению с январем-маем 2017 г и составил 33,116 млрд долл.





Экспорт товаров и услуг увеличился в январе-мае 2018 г на 21,9% к январю-маю 2017 г до 16,713 млрд долл, импорт вырос на 22,7% и составил 16,403 млрд долл.





Сальдо внешней торговли товарами, по информации Нацбанка, в январе-мае 2018 г сложилось отрицательным в размере 1,11 млрд долл против также отрицательного сальдо в размере 785 млн долл в январе-мае 2017 г.





Экспорт товаров (в ценах ФОБ) увеличился в январе-мае 2018 г на 22% по сравнению с январем-маем 2017 г и составил 13,316 млрд долл, импорт товаров (в ценах ФОБ) вырос на 23,3% до 14,426 млрд долл.





Сальдо внешней торговли услугами в январе-мае 2018 г сложилось положительным в размере 1,42 млрд долл против также положительного сальдо в размере 1,136 млрд долл за аналогичный период 2017 г.





Экспорт услуг вырос в январе-мае 2018 г на 21,3% по сравнению с январем-маем 2017 г до 3,397 млрд долл, импорт услуг – на 18,8% до 1,977 млрд долл.





В 2017 г в Беларуси экспорт товаров и услуг составил 36,435 млрд долл, импорт - 36,372 млрд долл. Экспорт товаров (в ценах ФОБ) составил в 2017 г 28,652 млрд долл, импорт товаров (в ценах ФОБ) - 31,575 млрд долл. Экспорт услуг в 2017 г составил 7,783 млрд долл, импорт услуг - 4,797 млрд долл.



