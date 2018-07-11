11.07.2018

ООО «Деревообрабатывающая компания «Синий Лотос» и администрация свободной экономической зоны «Витебск» подписали соглашение о намерениях, предусматривающее создание на территории СЭЗ производств суммарной стоимостью не менее 300 млн долл.





Согласно документу, «Синий Лотос» - компания, созданная при участии китайских инвесторов, - планирует организовать на территории СЭЗ «Витебск» не менее десяти предприятий, в том числе мебельное, деревообрабатывающее и по производству топливных биоматериалов. Предприятия разместятся на территории бывшей военной базы на окраине Витебска.





В случае решения необходимых организационных вопросов компания «Синий Лотос» намерена стать резидентом СЭЗ «Витебск». Начало реализации проектов предварительно запланировано на 2019 г.





ООО «Деревообрабатывающая компания «Синий Лотос» зарегистрировано в Едином госрегистре в феврале 2018 г.







