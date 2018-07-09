09.07.2018

В верхней палате парламента напомнили, что с участием индийского капитала и технологий фактически завершено строительство фармзавода в Бешенковичах (Витебская область) и строится завод в Колядичах в Минске. "Михаил Мясникович во время встречи позитивно оценил работу партнеров с индийской стороны, обратил внимание на вопросы обеспечения качества продукции, подбора и подготовки квалифицированных кадров и тщательного оформления документации", - добавили в пресс-службе.





По итогам встречи председателя Совета Республики, куратора белорусско-индийского сотрудничества Михаила Мясниковича с индийскими инвесторами Джаинтом Каушиком, Алоком Кумаром (компания Lok-Beta Pharmaceuticals (I) Pvt. Ltd) и директором ООО "Новалок" Кумаром Маноранджаном стало известно, что фармзавод в Скиделе будет запущен в эксплуатацию в октябре.В пресс-службе отметили, что со вводом предприятия существенно возрастет производство отечественных дефицитных лекарств для нужд внутреннего рынка Беларуси и экспорта. Во время встречи обсуждалось также развитие проекта. "Планируется организация синтеза субстанций для производства лекарств от диабета, кардиозаболеваний и СПИДа", - проинформировали в Совете Республики.