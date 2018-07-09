09.07.2018

Как сообщалось, последний раз миссия МВФ работала в Беларуси с 26 октября по 10 ноября 2017 года в рамках консультаций по статье IV. На консультациях обсуждалась экономическая политика в стране.





Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 9 по 13 июля."Это будет плановая миссия. Ее цель - обзор текущей экономической ситуации в стране", - отметили в представительстве МВФ в Беларуси.