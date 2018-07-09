В строительство Нежинского ГОКа в следующем году инвестируют 600 млн евро
09.07.2018
Объем инвестиций в строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в следующем году составит 600 млн евро. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев.
"Объект очень серьезный, это огромные инвестиции, степень ответственности очень высокая - более $2 млрд. И поэтому мы с пристальным вниманием каждые две недели проводим заседания штаба по строительству Нежинского ГОКа в Минске. Следующей осенью начинаем проводить уже в Любани, мы там сейчас строим большой офис. Работы идут и объем инвестиций в этом году 350 млн евро. Следующий год это еще 600 млн евро. Таким образом в течение четырех лет, я надеюсь, мы построим этот комбинат", - сказал Михаил Гуцериев.
Он также указал на профессионализм белорусских строителей, возводящих комбинат. "Белорусов 75-80%. Там есть немцы, там есть немного китайцы - потому что они финансируют. Немцы там потому, что их технологии самые сегодня современные. При этом белорусские компании, без лести, - лучшие. Качество великолепное, работоспособность сильная, воровства нет и цена невысокая", - подчеркнул бизнесмен.
Рассказал Михаил Гуцериев и о мощности нового комбината, его будущей роли в регионе. "Для начала это 2 млн т. Это первый этап. Мы строим очень эффективно, стараемся экономить во всем. Чтобы это не отражалось на технологиях, но тем не менее это должно быть дешево. И мы надеемся, что зайдем за четыре года в белорусский рынок и возьмем одну четвертую часть. Я думаю, следующий этап, когда уже пойдет прибыль, - тогда мы будем все, конечно, инвестировать в Беларусь", - отметил Михаил Гуцериев.
Говоря об эффекте, который получит Беларусь от реализации проекта, бизнесмен сказал, что он очевиден. "В этом году это почти 30 млн евро каждый месяц дополнительной валютной выручки - все, что можно здесь заказать, мы заказываем. Второе, это, конечно, создание рабочих мест. Третье, это инфраструктура города Любань. Это и имидж Беларуси", - подчеркнул Михаил Гуцериев.
По словам бизнесмена, говорить о реализации в Беларуси других проектов, сравнимых по масштабам с Нежинским ГОКом, преждевременно, но, конечно, они могут появиться. "Мы готовы инвестировать, нам здесь нравится с точки зрения порядка, соблюдения законности. Это хорошая страна, для того, чтобы вкладывать деньги и зарабатывать", - сказал Михаил Гуцериев.
Рассказал он и про гуманитарные проекты в Беларуси. "Мы построили в Шершунах базу отдыха. Во время строительства увидели, что в таком большом населенном пункте нет церкви. Дождались источник финансирования - это личные средства. Думаю, что через два года там будет стоять красивая церковь, - сказал Михаил Гуцериев. - Что касается Минска, здесь мы строим большую школу - или мы ее передадим государству, или она будет частной. Это объем инвестиций $12 млн - современная школа с полным набором сегодняшних образовательных возможностей. Мы обязательно за два года сдадим и подарим Беларуси такую школу. Это наш благотворительный проект".
"Объект очень серьезный, это огромные инвестиции, степень ответственности очень высокая - более $2 млрд. И поэтому мы с пристальным вниманием каждые две недели проводим заседания штаба по строительству Нежинского ГОКа в Минске. Следующей осенью начинаем проводить уже в Любани, мы там сейчас строим большой офис. Работы идут и объем инвестиций в этом году 350 млн евро. Следующий год это еще 600 млн евро. Таким образом в течение четырех лет, я надеюсь, мы построим этот комбинат", - сказал Михаил Гуцериев.
Он также указал на профессионализм белорусских строителей, возводящих комбинат. "Белорусов 75-80%. Там есть немцы, там есть немного китайцы - потому что они финансируют. Немцы там потому, что их технологии самые сегодня современные. При этом белорусские компании, без лести, - лучшие. Качество великолепное, работоспособность сильная, воровства нет и цена невысокая", - подчеркнул бизнесмен.
Рассказал Михаил Гуцериев и о мощности нового комбината, его будущей роли в регионе. "Для начала это 2 млн т. Это первый этап. Мы строим очень эффективно, стараемся экономить во всем. Чтобы это не отражалось на технологиях, но тем не менее это должно быть дешево. И мы надеемся, что зайдем за четыре года в белорусский рынок и возьмем одну четвертую часть. Я думаю, следующий этап, когда уже пойдет прибыль, - тогда мы будем все, конечно, инвестировать в Беларусь", - отметил Михаил Гуцериев.
Говоря об эффекте, который получит Беларусь от реализации проекта, бизнесмен сказал, что он очевиден. "В этом году это почти 30 млн евро каждый месяц дополнительной валютной выручки - все, что можно здесь заказать, мы заказываем. Второе, это, конечно, создание рабочих мест. Третье, это инфраструктура города Любань. Это и имидж Беларуси", - подчеркнул Михаил Гуцериев.
По словам бизнесмена, говорить о реализации в Беларуси других проектов, сравнимых по масштабам с Нежинским ГОКом, преждевременно, но, конечно, они могут появиться. "Мы готовы инвестировать, нам здесь нравится с точки зрения порядка, соблюдения законности. Это хорошая страна, для того, чтобы вкладывать деньги и зарабатывать", - сказал Михаил Гуцериев.
Рассказал он и про гуманитарные проекты в Беларуси. "Мы построили в Шершунах базу отдыха. Во время строительства увидели, что в таком большом населенном пункте нет церкви. Дождались источник финансирования - это личные средства. Думаю, что через два года там будет стоять красивая церковь, - сказал Михаил Гуцериев. - Что касается Минска, здесь мы строим большую школу - или мы ее передадим государству, или она будет частной. Это объем инвестиций $12 млн - современная школа с полным набором сегодняшних образовательных возможностей. Мы обязательно за два года сдадим и подарим Беларуси такую школу. Это наш благотворительный проект".
Как сообщалось, в сентябре 2015 года глава государства Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.
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