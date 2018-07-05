Белорусский контактный офис откроется в Китае
05.07.2018
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел в Циндао (КНР) подписал соглашение о создании белорусского контактного офиса с целью комплексной поддержки белорусского экспорта для выхода на рынок в данном регионе. Соглашение заключено с китайской компанией Qingdao Feichuang Investment Co., Ltd. при поддержке посольства Беларуси в КНР, сообщило БЕЛТА.
Белорусский контактный офис будет расположен в инновационном центре сотрудничества со странами Пояса и Пути (Belt & Road Collaborative Innovation Center, BRCIC) в Циндао.
У любого белорусского предприятия, заинтересованного в выходе на китайский рынок, появляется возможность направить своего представителя для работы в контактном офисе на льготных условиях. Бесплатно будут предоставлены: оборудованный оргтехникой офис в здании штаб-квартиры BRCIC, включая коммунальные расходы; помощь в организации через офис оптовой торговли белорусскими товарами, складские помещения и площади для демонстрации образцов товаров; помощник-ассистент для организации работы и перевода документации с/на китайский язык; квартира для проживания представителя белорусского предприятия. Воспользоваться льготами белорусского контактного офиса в Циндао могут только предприятия, получившие рекомендации Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси.
BRCIC располагается на площади около 13,5 га в Циндао, провинция Шаньдун. Это 15-этажное здание, в котором имеются офисные помещения общей площадью 15 тыс. кв.м. В настоящее время в инновационном центре открыли национальные офисы посольства ряда стран Африки, Азии. В здании предполагается размещение офисов 12 стран и консультационного визового центра. Вторая очередь предусматривает строительство четырех зданий на площади 100 тыс. кв.м (африканский, европейский, азиатский и американский центры Пояса и Пути).
Белорусский контактный офис будет расположен в инновационном центре сотрудничества со странами Пояса и Пути (Belt & Road Collaborative Innovation Center, BRCIC) в Циндао.
У любого белорусского предприятия, заинтересованного в выходе на китайский рынок, появляется возможность направить своего представителя для работы в контактном офисе на льготных условиях. Бесплатно будут предоставлены: оборудованный оргтехникой офис в здании штаб-квартиры BRCIC, включая коммунальные расходы; помощь в организации через офис оптовой торговли белорусскими товарами, складские помещения и площади для демонстрации образцов товаров; помощник-ассистент для организации работы и перевода документации с/на китайский язык; квартира для проживания представителя белорусского предприятия. Воспользоваться льготами белорусского контактного офиса в Циндао могут только предприятия, получившие рекомендации Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси.
BRCIC располагается на площади около 13,5 га в Циндао, провинция Шаньдун. Это 15-этажное здание, в котором имеются офисные помещения общей площадью 15 тыс. кв.м. В настоящее время в инновационном центре открыли национальные офисы посольства ряда стран Африки, Азии. В здании предполагается размещение офисов 12 стран и консультационного визового центра. Вторая очередь предусматривает строительство четырех зданий на площади 100 тыс. кв.м (африканский, европейский, азиатский и американский центры Пояса и Пути).
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