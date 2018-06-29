29.06.2018

За январь-май размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $205 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физлиц на сумму $171,5 млн и Br23,1 млн.





Внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $332 млн (с учетом курсовых разниц), или на 2%.В январе-мае привлечены внешние государственные займы на сумму $1 млрд 64,9 млн, в том числе $600 млн - еврооблигации, $377 млн - правительства и банков России, $52,7 млн - МБРР, $33,1 млн - банков КНР, $2,1 млн - ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего госдолга с начала года составило $1 млрд 309,9 млн, из которых $800 млн - еврооблигации, $213,4 млн - банкам КНР, $174,6 млн - правительству России, $88,3 млн - ЕФСР, $32,5 млн - МБРР, $0,7 млн - США, $0,4 млн - ЕБРР и СИБ.Государственный долг Беларуси на 1 июня составил Br42,5 млрд и увеличился по сравнению с началом года на Br292,5 млн, или на 0,7%.Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня составил Br9,3 млрд, увеличившись с начала года на Br130,9 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.