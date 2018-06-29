В январе-апреле Беларусь на 1,4 процента увеличила экспорт калийных удобрений
29.06.2018
Беларусь в январе-апреле 2018 года увеличила экспорт калийных удобрений на 1,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 2,15 млн тонн.
По данным Белстата, средняя цена экспорта хлоркалия составила 373 доллара за тонну (рост на 10,3%). В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 11,9% - до 804,5 млн долларов.
Экспорт азотных удобрений в отчетный период увеличился на 11,7% - до 42 тыс. тонн. Средняя цена экспорта азотных удобрений выросла на 26,8% - до 639 долларов за тонну.
Производство калийных удобрений в Беларуси в январе-мае 2018 года выросло на 2,5% по сравнению с показателем января-мая 2017 года - до 3,1 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). В мае выпущено 625,5 тыс. тонн хлоркалия, что на 1,4% меньше, чем в апреле текущего года.
Объем выпуска азотных удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) в январе-мае 2018 года составил 381,1 тыс. тонн (соответствует уровню января-мая 2017 года). В мае производство азотных удобрений увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 8% - до 76,7 тыс. тонн.
В январе-апреле самым крупным покупателем белорусского калия была Бразилия. В эту страну было поставлено удобрений на 117,18 млн долларов. Вторым рынком была Индия, куда было продано калия на 109,75 млн долларов (28,4 млн. долларов в апреле), пишет ej.by.
По данным Белстата, средняя цена экспорта хлоркалия составила 373 доллара за тонну (рост на 10,3%). В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 11,9% - до 804,5 млн долларов.
Экспорт азотных удобрений в отчетный период увеличился на 11,7% - до 42 тыс. тонн. Средняя цена экспорта азотных удобрений выросла на 26,8% - до 639 долларов за тонну.
Производство калийных удобрений в Беларуси в январе-мае 2018 года выросло на 2,5% по сравнению с показателем января-мая 2017 года - до 3,1 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). В мае выпущено 625,5 тыс. тонн хлоркалия, что на 1,4% меньше, чем в апреле текущего года.
Объем выпуска азотных удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) в январе-мае 2018 года составил 381,1 тыс. тонн (соответствует уровню января-мая 2017 года). В мае производство азотных удобрений увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 8% - до 76,7 тыс. тонн.
В январе-апреле самым крупным покупателем белорусского калия была Бразилия. В эту страну было поставлено удобрений на 117,18 млн долларов. Вторым рынком была Индия, куда было продано калия на 109,75 млн долларов (28,4 млн. долларов в апреле), пишет ej.by.
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