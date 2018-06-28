В Беларуси пройдет открытый чемпионат «Лесоруб-2018»
28.06.2018
Открытый республиканский чемпионат «Лесоруб-2018» состоится 6-7 июля в Гродненской области. Местом проведения соревнования станет деревня Черток, что находится на Августовском канале. Ожидается, что участие в турнире примут команды из Беларуси, России, Литвы, Латвии, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства.
В ходе двухдневных соревнований спортсмены-вальщики продемонстрируют свое мастерство в таких дисциплинах, как валка деревьев, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка, обрезка сучьев. Также состоится командная эстафета.
На соревнованиях выступят сборная команда Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, команды всех государственных производственных лесохозяйственных объединений, команда производственно-торгового концерна “Беллесбумпром”. Победители республиканского турнира смогут представить нашу страну на Всемирном чемпионате вальщиков леса, который пройдет в этом году в Норвегии. Напомним, что на предыдущем мировом первенстве (2016 год, г. Висла, Республика Польша) белорусы завоевали звание чемпионов как в общекомандном, так и в индивидуальном зачете. Нашу страну тогда представляла сборная Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.
В ходе двухдневных соревнований спортсмены-вальщики продемонстрируют свое мастерство в таких дисциплинах, как валка деревьев, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка, обрезка сучьев. Также состоится командная эстафета.
На соревнованиях выступят сборная команда Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, команды всех государственных производственных лесохозяйственных объединений, команда производственно-торгового концерна “Беллесбумпром”. Победители республиканского турнира смогут представить нашу страну на Всемирном чемпионате вальщиков леса, который пройдет в этом году в Норвегии. Напомним, что на предыдущем мировом первенстве (2016 год, г. Висла, Республика Польша) белорусы завоевали звание чемпионов как в общекомандном, так и в индивидуальном зачете. Нашу страну тогда представляла сборная Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.
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