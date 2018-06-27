Ставка рефинансирования вновь снижена

27.06.2018

С 27 июня ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - с 11,75% до 11,5% годовых.



В Национальном банке считают, что годовая инфляция замедляется и прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров.



В мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4% при 5% в апреле 2018 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9% (3,1% в апреле), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.



Во второй половине года ожидается некоторый рост инфляции с учетом более слабого дезинфляционного влияния внутренней экономики, а также возможного увеличения регулируемых цен. Формирование курса белорусского рубля вблизи равновесного уровня не будет оказывать давления на цены. Монетарные условия сохранятся близкими к нейтральным и продолжат обеспечивать достижение цели по ценовой стабильности. Ожидается, что по итогам года инфляция сложится около 5,5%.



Воздействие внутреннего спроса на динамику цен в среднесрочной перспективе оценивается как умеренное. Сдерживанию инфляции в среднесрочной перспективе будет способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий, происходящее под влиянием текущей умеренной динамики потребительских цен и ориентации денежно-кредитной политики на поддержание ценовой стабильности.



Со стороны денежного предложения проинфляционные риски оцениваются на низком уровне. После ожидаемого ускорения в начале года прирост средней широкой денежной массы постепенно возвращается в целевой диапазон 9-12%, в мае 2018 года данный показатель составил 12,3% в годовом выражении. Национальный банк продолжит формировать условия, которые поддержат возросшую готовность населения хранить сбережения в белорусских рублях, что также будет способствовать закреплению инфляции на целевом уровне.



Следующее ежеквартальное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября.

