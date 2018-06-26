«Белоруснефть» пробурила 6-миллионный метр проходки горных пород
26.06.2018
До этой отметки работники Светлогорского управления буровых работ дошли за 52 года – с момента создания предприятия в 1966 году. «Юбилейные» метры пробурила бригада мастера Александра Аноко при строительстве скважины № 177 Речицкого месторождения.
Больше чем за полстолетия белорусские буровики построили и сдали в эксплуатацию 1 866 скважин. В 2018 году к ним добавятся еще 42. Чтобы их закончить бурением и передать заказчику, работникам Светлогорского управления буровых работ предстоит пробурить 124 тысячи 105 метров горных пород.
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