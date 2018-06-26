26.06.2018

До этой отметки работники Светлогорского управления буровых работ дошли за 52 года – с момента создания предприятия в 1966 году. «Юбилейные» метры пробурила бригада мастера Александра Аноко при строительстве скважины № 177 Речицкого месторождения.

Больше чем за полстолетия белорусские буровики построили и сдали в эксплуатацию 1 866 скважин. В 2018 году к ним добавятся еще 42. Чтобы их закончить бурением и передать заказчику, работникам Светлогорского управления буровых работ предстоит пробурить 124 тысячи 105 метров горных пород.