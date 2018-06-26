С 1 июля Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

26.06.2018

Экспортные пошлины повышаются на продукты вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом гласит постановление Совета Министров Беларуси №483 от 22 июня 2018 года.



Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $131,8 до $139,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $72,4 до $76,5 за 1 т, на товарные бензины - с $39,5 до $41,7 за 1 т.



Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $41,7 за 1 т (была $39,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.



Напомним, что ровно месяц назад ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, также были повышены.