22.06.2018

Строительство мусоросортировочного завода в Витебске запланировано на осень нынешнего года. Ориентировочная стоимость проекта 32,57 млн рублей.

Планируемая мощность завода по сортировке отходов - 100 тыс т в год, по переработке вторичных материальных ресурсов - до 5 тыс т в год. Предполагаемый срок эксплуатации завода - до 50 лет. Земельный участок площадью около 4,4 га, на котором будет построен завод, находится в Витебском районе.

В соответствии с графиком работ, до конца июня должен быть разработан строительный проект предприятия.

Объявлен конкурс на определение поставщиков оборудования сортировки смешанных ТКО стоимостью 8,8 млн бел руб (4,378 млн долл, 1 долл – 2,0052 млн бел руб) по процедуре «переговоры». Предложения участников переговоров принимаются до 11.00 27 июня 2018 г.

Режим работы оборудования – 305 дней в году в две смены.

В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору генподрядной организации для строительства мусоросортировочного завода.

ПраймПресс

