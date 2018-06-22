В Витебске построят мусоросортировочный завод
Планируемая мощность завода по сортировке отходов - 100 тыс т в год, по переработке вторичных материальных ресурсов - до 5 тыс т в год. Предполагаемый срок эксплуатации завода - до 50 лет. Земельный участок площадью около 4,4 га, на котором будет построен завод, находится в Витебском районе.
В соответствии с графиком работ, до конца июня должен быть разработан строительный проект предприятия.
Объявлен конкурс на определение поставщиков оборудования сортировки смешанных ТКО стоимостью 8,8 млн бел руб (4,378 млн долл, 1 долл – 2,0052 млн бел руб) по процедуре «переговоры». Предложения участников переговоров принимаются до 11.00 27 июня 2018 г.
Режим работы оборудования – 305 дней в году в две смены.
В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору генподрядной организации для строительства мусоросортировочного завода.
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