22.06.2018

На втором этапе модернизации запланировано строительство технологически связанных между собой производств полиэтилентерефталата, полиэфирного волокна, нетканых материалов, установки твердофазной дополиконденсации и производства технических нитей. Реализовать этот этап планируется к ноябрю 2020 г. Инвестиции - 140 млн евро.







ОАО «Могилевхимволокно» завершает строительство нового производства полиэфирного волокна мощностью 50 тыс т в год.Это производство вводится в рамках проекта создания комплекса по производству полиэфирной продукции. Первый этап этого проекта планируется завершить в июле 2018 г, когда будут созданы производства гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ) текстильного назначения и полиэфирного волокна. Общая стоимость этой инвестпрограммы составляет около 45 млн евро.