Как можно снизить налоговую нагрузку на бизнес?
20.06.2018
Заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко рассказал, какие готовятся меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес.
"В рамках комплексной корректировки Налогового кодекса планируется реализовать меры по снижению налоговой нагрузки на субъектов хозяйствования в связи с реинвестированием прибыли в развитие производства и созданием ими рабочих мест (это предусмотрено декретом №7). В числе таких мер можно выделить, к примеру, расширение возможностей применения действующего инвестиционного вычета по налогу на прибыль (например, увеличение его размера или предоставление права на его дополнительное применение в следующем налоговом периоде)", - рассказал замминистра в журнале "Финансы, учет, аудит.
Среди других мер - снижение ставки налога на прибыль в отношении дивидендов при условии нераспределения полученной прибыли в течение трех лет и их полное освобождение от налогообложения при нераспределении прибыли в течение пяти лет; освобождение вновь построенных производственных объектов и земельных участков, на которых они расположены, от налога на недвижимость и земельного налога в течение первого года эксплуатации, а также их налогообложение в период второго-пятого годов с применением понижающих коэффициентов.
Кроме того, в новой редакции НК будут реализованы меры по сближению налогового и бухгалтерского учета. "Решение этой задачи планируется в первую очередь посредством устранения временных различий при признании отдельных видов доходов и расходов (в частности, штрафов и пеней за нарушение договорных обязательств), а также унификации даты составления первичного учетного документа. Планируется упростить нормирование отдельных затрат, учитываемых при налогообложении (расходов на командировки, топливо и так далее), усовершенствовать порядок применения упрощенной системы налогообложения, частично снять ограничения по принятию к вычету сумм входного НДС", - отметил Дмитрий Кийко.
Дополнительно могут быть обсуждены подходы к порядку предоставления и продлению периода действия налоговых преференций (в частности, путем их разделения на три категории, придания временного характера стимулирующим льготам, введения паспорта налоговой льготы). Одновременно планируется усовершенствовать (ограничить) права местных Советов депутатов по установлению повышающих коэффициентов к ставкам земельного налога и налога на недвижимость.
"Необходимо отметить, что текущие усилия по корректировке Налогового кодекса не предполагают структурных преобразований, в том числе изменения количества и состава налоговых платежей. Мероприятия, которые обеспечат устойчивость налоговой системы в условиях внешних шоков, планируется подготовить в течение трехлетнего периода после принятия новой редакции НК (в 2019-2021 годах) и реализовать с 2022 года", - констатировал замминистра.
Последние новости рубрики
-
20.06.2018Как можно снизить налоговую нагрузку на бизнес?
-
19.06.2018В Беларуси выросло промпроизводство
-
19.06.2018Имущество ОАО «Сукно» продается
-
18.06.2018Государство готово продать «Красносельскстройматериалы» за $200 млн
-
18.06.2018Строительство нового завода «Белгипс» в Гатово завершится в октябре
-
15.06.2018Реконструированный Витебский меховой комбинат заработает осенью
-
15.06.2018Беларусь могла бы экспортировать в Великобританию продукцию деревообработки
-
14.06.2018«Елизово» модернизируют
-
13.06.2018Мозырский НПЗ закупит оборудование за $8 млн
-
13.06.2018«Нафтан» завершит осенью важный инвестиционный проект
-
12.06.2018В мае зафиксирована дефляция
-
31.05.2018Еще одна попытка. Здания завода им. Кирова в Минске вновь попытаются продать
-
31.05.2018В Борисове горел полигон бытовых отходов
-
30.05.2018Беларусь предложила России возобновить переговоры по цене на газ.
-
30.05.2018Беларусь вновь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006