Имущество ОАО «Сукно» продается

19.06.2018

Аукцион по продаже имущества ОАО "Сукно" пройдет в Минске 5 июля, сообщается на сайте СЭЗ "Минск".



Торги проводит Институт недвижимости и оценки. На аукционе будет реализован магазин площадью 198,9 кв.м по ул. Матусевича, 33/3 и здание многофункционального назначения площадью 535,6 кв.м по ул. Матусевича, 33/9, где расположены гаражи, СТО, склады. Начальная цена лотов составляет около Br106,1 тыс. и более Br188,8 тыс. соответственно (без учета НДС).



Сооружения расположены на земельном участке площадью свыше 8,8 га.



Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 29 июня в рабочие дни по адресу ул. Комсомольская, 11, каб. 7.