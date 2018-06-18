Строительство нового завода «Белгипс» в Гатово завершится в октябре
18.06.2018
Строительство нового завода "Белгипс" в поселке Гатово Минского района завершится в октябре, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин во время посещения строящегося предприятия.
"Должны в октябре завершить все общестроительные работы и приступить к пусконаладочным. Не менее шести месяцев потребуется для начала производства строительных материалов на новом заводе. У правительства нет оснований не доверять этому инвестору, побольше было бы в стране таких инвесторов, которые отвечают за взятые обязательства и реализуют комплексные, масштабные проекты в сфере производства строительных материалов. Это будет частная собственность, государство получит налоги, рабочие места, и будет обеспечена достойная заработная плата для работников. Кроме того, инвестор взял на себя дополнительные обязательства на этой площадке и построил внешние сети за свой счет", - приводит БЕЛТА слова Калинина.
Как сообщалось, согласно указу от 16 января 2014 года №34 "О некоторых вопросах открытого акционерного общества "Белгипс" компания "Волма" получила право на приобретение госпакета акций ОАО "Белгипс". Условием продажи госпакета стало заключение с Беларусью инвестиционного договора о реализации инвестпроекта "Модернизация действующего производства ОАО "Белгипс" и строительство завода по производству строительных материалов на основе гипса в поселке Гатово Минского района". Возведение нового предприятия "Белгипс" началось в октябре 2015 года.
Анатолий Калинин отметил, что этот инвестпроект является очень удачным. "Предусмотрено решение нескольких задач в рамках проекта. Первое - завершили модернизацию производства на существующей городской площадке. Корпорация "Волма" и немецкая компания "Кнауф" строят новый завод вместе. Для нас выгодно, что пришла международная компания, которая работает на рынке строительных материалов не только в Европе, но и в России, Центральной и Восточной Азии. Это новые рынки, современная товаропроводящая сеть, которая позволит загрузить производство и поставлять как минимум 70% выпускаемой продукции на экспорт", - подчеркнул он.
Председатель совета директоров корпорации "Волма" Юрий Гончаров рассказал, что срок окупаемости нового завода составит 14,5 года. "Согласно указу, брали на себя обязательства инвестировать 43 млн евро, но сейчас мы выходим на 67-68 млн евро. Дополнительные средства были потрачены на внешнюю инфраструктуру, изначально в проекте не было цеха по выпуску премиксов, это импортозамещающий строительный продукт. Всего уже инвестировано около 60 млн евро", - добавил он.
Мощности нового завода составят 30 млн кв.м гипсокартонных листов, 500 тыс. кв.м пазогребневых плит и 120 тыс. т сухих строительных смесей в год.
"Должны в октябре завершить все общестроительные работы и приступить к пусконаладочным. Не менее шести месяцев потребуется для начала производства строительных материалов на новом заводе. У правительства нет оснований не доверять этому инвестору, побольше было бы в стране таких инвесторов, которые отвечают за взятые обязательства и реализуют комплексные, масштабные проекты в сфере производства строительных материалов. Это будет частная собственность, государство получит налоги, рабочие места, и будет обеспечена достойная заработная плата для работников. Кроме того, инвестор взял на себя дополнительные обязательства на этой площадке и построил внешние сети за свой счет", - приводит БЕЛТА слова Калинина.
Как сообщалось, согласно указу от 16 января 2014 года №34 "О некоторых вопросах открытого акционерного общества "Белгипс" компания "Волма" получила право на приобретение госпакета акций ОАО "Белгипс". Условием продажи госпакета стало заключение с Беларусью инвестиционного договора о реализации инвестпроекта "Модернизация действующего производства ОАО "Белгипс" и строительство завода по производству строительных материалов на основе гипса в поселке Гатово Минского района". Возведение нового предприятия "Белгипс" началось в октябре 2015 года.
Анатолий Калинин отметил, что этот инвестпроект является очень удачным. "Предусмотрено решение нескольких задач в рамках проекта. Первое - завершили модернизацию производства на существующей городской площадке. Корпорация "Волма" и немецкая компания "Кнауф" строят новый завод вместе. Для нас выгодно, что пришла международная компания, которая работает на рынке строительных материалов не только в Европе, но и в России, Центральной и Восточной Азии. Это новые рынки, современная товаропроводящая сеть, которая позволит загрузить производство и поставлять как минимум 70% выпускаемой продукции на экспорт", - подчеркнул он.
Председатель совета директоров корпорации "Волма" Юрий Гончаров рассказал, что срок окупаемости нового завода составит 14,5 года. "Согласно указу, брали на себя обязательства инвестировать 43 млн евро, но сейчас мы выходим на 67-68 млн евро. Дополнительные средства были потрачены на внешнюю инфраструктуру, изначально в проекте не было цеха по выпуску премиксов, это импортозамещающий строительный продукт. Всего уже инвестировано около 60 млн евро", - добавил он.
Мощности нового завода составят 30 млн кв.м гипсокартонных листов, 500 тыс. кв.м пазогребневых плит и 120 тыс. т сухих строительных смесей в год.
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