15.06.2018

Ожидается, что меховой комбинат сможет перерабатывать 300 тыс. шкур овчины и 250 тыс. шкур пушнины в год, выпуская около 20 тыс единиц верхней одежды, 25-30 тыс шапок и других изделий.





На Витебском меховом комбинате завершается монтаж оборудования и ведется замена инженерных сетей. Госкомиссия будет принимать реконструированный комбинат в августе.В проект вложено 20 млн. долларов, сообщил директор предприятия Сергей Бетеня. Реконструкция ведется с 2015 года. Она прописана в указе президента от 14 октября 2013 года №467 "О мерах по развитию кожевенно-мехового производства и производства обуви". На его основании был создан холдинг "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко"