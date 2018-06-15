Беларусь могла бы экспортировать в Великобританию продукцию деревообработки
15.06.2018
Беларусь имеет большой потенциал в экспорте продукции деревообработки в Великобританию, заявила посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб во время белорусско-британского торгово-экономического форума.
"Знаю, что Беларусь уделяет серьезное внимание развитию потенциала экспорта продукции деревообработки, а Великобритания обычно импортирует лес. Поэтому, надеюсь, что у нас есть большой потенциал для развития этих отношений", - сказала Фионна Гибб.
Старший советник группы по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Великобритании Дмитрий Судас отметил, что анализ экспортно-импортных потоков показывает серьезный потенциал прямого выхода на британский рынок белорусской продукции деревообработки, а также предприятий концерна "Беллегпром", продуктов питания. "Наша задача как посольства помочь прежде всего белорусским государственным предприятиям. Сейчас работаем с Банком развития, с "БР-Консалт", управляющей компанией холдинга, включающего девять деревообрабатывающих предприятий, для того чтобы вывести их на британский рынок. На прошлой неделе представители одной из крупнейших британских компаний посетили четыре завода холдинга. Есть и другие потенциальные заказчики", - добавил он.
Дмитрий Судас также подчеркнул, что вступление Беларуси в ВТО может облегчить работу по налаживанию контактов для выхода на рынок Великобритании. "Безусловно, мы этого ожидаем. Речь идет о всемирно признанных способах работы, понятных всему миру", - заявил старший советник группы по торгово-экономическим вопросам посольства.
В белорусско-британском торгово-экономическом форуме участвуют около 130 представителей 70 белорусских предприятий и организаций. Вниманию руководителей и специалистов экспортных и маркетинговых служб представлена информация о прикладных аспектах помощи белорусским компаниям по выходу на высокодоходный британский рынок. Запланирован семинар-тренинг по организации экспорта белорусских товаров в Великобританию. Этот формат позволит получить информацию о том, как анализировать британский рынок и находить на нем надежных партнеров для совместного бизнеса.
"Знаю, что Беларусь уделяет серьезное внимание развитию потенциала экспорта продукции деревообработки, а Великобритания обычно импортирует лес. Поэтому, надеюсь, что у нас есть большой потенциал для развития этих отношений", - сказала Фионна Гибб.
Старший советник группы по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Великобритании Дмитрий Судас отметил, что анализ экспортно-импортных потоков показывает серьезный потенциал прямого выхода на британский рынок белорусской продукции деревообработки, а также предприятий концерна "Беллегпром", продуктов питания. "Наша задача как посольства помочь прежде всего белорусским государственным предприятиям. Сейчас работаем с Банком развития, с "БР-Консалт", управляющей компанией холдинга, включающего девять деревообрабатывающих предприятий, для того чтобы вывести их на британский рынок. На прошлой неделе представители одной из крупнейших британских компаний посетили четыре завода холдинга. Есть и другие потенциальные заказчики", - добавил он.
Дмитрий Судас также подчеркнул, что вступление Беларуси в ВТО может облегчить работу по налаживанию контактов для выхода на рынок Великобритании. "Безусловно, мы этого ожидаем. Речь идет о всемирно признанных способах работы, понятных всему миру", - заявил старший советник группы по торгово-экономическим вопросам посольства.
В белорусско-британском торгово-экономическом форуме участвуют около 130 представителей 70 белорусских предприятий и организаций. Вниманию руководителей и специалистов экспортных и маркетинговых служб представлена информация о прикладных аспектах помощи белорусским компаниям по выходу на высокодоходный британский рынок. Запланирован семинар-тренинг по организации экспорта белорусских товаров в Великобританию. Этот формат позволит получить информацию о том, как анализировать британский рынок и находить на нем надежных партнеров для совместного бизнеса.
В январе-апреле текущего года товарооборот между двумя странами составил $1 230,2 млн, или 158,7% к январю-апрелю 2017 года. В том числе экспорт белорусских товаров составил $1 144,1 млн (161,6%), импорт - $86,1 млн (128%). Великобритания занимает второе место среди стран-инвесторов в экономику Беларуси с общим объемом инвестиций в $2,6 млрд в 2017 году.
БЕЛТА
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