14.06.2018

В соответствии с производственным планом на 2018 год на заводе в Осиповичах должны произвести 915 танк-контейнеров и 1 085 грузовых вагонов. Это позволит удовлетворить внутренний спрос и закрепить позиции белорусских вагоностроителей на внешнем рынке.





На стеклозаводе "Елизово" планируется модернизация производства. Об этом шла речь во время визита на предприятие заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.Вице-премьер 13 июня совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Анатолий Калинин встретился с трудовым коллективом филиала "Елизово" ОАО "Гродненский стеклозавод" во время проведения единого дня информирования на тему "Природные ресурсы и их рациональное использование в Республике Беларусь". В мероприятии также приняли участие министр архитектуры и строительства Анатолий Черный и председатель Осиповичского райисполкома Павел Наливайко."Анатолию Калинину доложили о результатах работы предприятия. Он отметил, что после присоединения к Гродненскому стеклозаводу коллектив предприятия продолжает работать стабильно и эффективно. Рассмотрен вопрос о проведении модернизации производства. В ближайшее время будет проведен ремонт двух стекловаренных печей, что позволит повысить качество продукции", - рассказали в пресс-службе.Заместитель премьер-министра также посетил ЗАО "Осиповичский завод транспортного машиностроения", где ознакомился с реализацией бизнес-плана по развитию производства и дал поручения. В частности, он поручил ознакомиться с опытом работы ЗАО "Штадлер Минск" по производству современного подвижного состава.