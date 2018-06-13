13.06.2018

Финансировать закупку оборудования Мозырский НПЗ будет за счет собственных средств.





ОАО «Мозырский НПЗ» проводит тендер на закупку электрической кабельной продукции. Ее стоимость - 16,673 млн бел руб (8,348 млн долл по курсу 1 долл – 1,9972 бел руб). Об этом сообщается на сайте госзакупок Беларуси.Заявки на участие в тендере принимаются до 15.30 7 июля 2018 г.