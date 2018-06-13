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«Нафтан» завершил осенью важный инвестиционный проект

13.06.2018
ОАО "Нафтан"  планирует осенью 2018 года полностью ввести в эксплуатацию установку по производству водорода №2.

Реконструкция установки по производству водорода №2 - один из важных инвестиционных проектов, включенных в программу модернизации "Нафтана". В настоящее время специалисты "Нафтана" совместно с представителями международной компании Technip, а также АО "Оргнефтехимзавод" готовят установку по производству водорода к комплексным испытаниям. Первый водород на этом технологическом объекте планируется получить в июне 2018 г.

Согласно планам, новая установка получения водорода сможет работать на двух видах сырья - природном газе и сжиженном углеводородном газе (СУГ). Завершить освоение установки планируется осенью 2018 г после проверки ее работоспособности на обоих вариантах сырья.

На предприятии отмечают, что установка по производству водорода №2 позволит получать водородсодержащий газ высокой чистоты, который необходим для работы ряда технологических объектов НПЗ, в том числе установок гидроочистки и строящейся установки замедленного коксования - ключевого проекта программы инвестиционного развития "Нафтана".

Как сообщалось ранее, стоимость модернизации "Нафтана" составляет 1,64 млрд долларов США. Поставлена задача завершить строительно-монтажные и монтажные работы в рамках программы модернизации "Нафтана" в ноябре 2019 г, а к середине 2020 г выйти на проектную мощность. В результате модернизации "Нафтан" будет перерабатывать 12 млн т нефти, иметь глубину переработки нефти не ниже 90% и выход светлых нефтепродуктов не менее 70%. Глубина переработки нефти на "Нафтане" в 2017 г составила 73%.

ПраймПресс

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