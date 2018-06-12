12.06.2018

Продовольственные товары в мае подешевели на 0,6% по сравнению с апрелем 2018 года, непродовольственные - на 0,03%. Услуги подорожали в мае на 0,1%.

















Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года составил 99,7%, с декабрем 2017 года - 102,5%.Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года составил 99,96%, с декабрем 2017 года - 101,6%.