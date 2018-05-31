31.05.2018

В среду, 30 мая 2018 года, в 21:12 в МЧС поступило сообщение о пожаре на полигоне бытовых отходов в Борисове. Когда на место ЧП прибыли пожарные, площадь возгорания составила 2 га. Общая площадь полигона составляет 24 га., сообщили в МЧС





На месте происшествия спасатели совместно с сотрудниками предприятия работали более 5 часов. Всего на ликвидации пожара были задействованы 13 единиц техники и 32 человека – из них 23 работника МЧС, 5 автоцистерн и штабной автомобиль спасателей, а также бульдозер, погрузчик, 3 самосвала, 2 поливомоечные машины предприятия и 9 его работников.





Пожар локализован в 22-37 и ликвидирован 03-29. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.



