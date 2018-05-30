30.05.2018

Беларусь предложила России возобновить переговоры по цене на газ, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко.





"В четверг на прошлой неделе я отправил приветственное письмо в адрес нынешнему визави (заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку) и попросил определиться на предмет продолжения наших переговоров. Сейчас мы должны войти в новый этап переговоров, для того чтобы определить формулу ценообразования при создании единого евразийского рынка электроэнергии и единого рынка нефти и газа", - приводит БЕЛТА слова вице-премьера Беларуси Владимира Семашко.





С 13 апреля 2017 года Беларусь и Россия подписали пакетным принципом семь документов, в том числе три межправительственных соглашения. "Они по большей части отработаны. Вопрос по газу мы решили в прошлом году наполовину. Оговорили формулу ценообразования, установили фиксированные цены на 2018, 2019 годы. В этом году цена составляет $129 за 1 тыс. куб.м газа, в следующем году будет $127 за 1 тыс. куб.м, несмотря на то, что прослеживается тенденция повышения цен на нефть, а значит, и на газ. Касательно нефтяных дел все отрегулировали. Убежден, что модернизированные НПЗ будут в полном объеме обеспечены нефтью", - сказал Семашко.