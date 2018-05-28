28.05.2018

Основными торговыми партнерами Беларуси в I квартале 2018 года являлись: Российская Федерация — 49,8% от всего объема товарооборота, Украина — 6,5%, Британия — 5,8%, Китай — 4,9%, Германия — 4,7%, Польша — 3,9%, Нидерланды — 3,1%, Литва — 2,1%, Турция — 1,7%, Италия — 1,2%, Казахстан — 1,1% и Соединенные Штаты Америки — 1%.





Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—марте по сравнению с таким же прошлогодним периодом увеличился на 49,9% до 4 млрд 389,9 млн долларов.До минувшего года товарооборот с ЕС снижался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он сократился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение составило 28,5% по сравнению с 2014-м.Прирост товарооборота наблюдается с февраля 2017 года. По итогам прошлого года он вырос на 30%; в январе 2018 года — на 64,1%, январе— феврале — на 58,6%.Экспорт товаров в ЕС в январе—марте 2018 года к такому же периоду 2017-го увеличился на 69% и составил 2 млрд 724,7 млн долларов, импорт — на 26,5% до 1 млрд 665,2 млн. Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе—марте составило 1 млрд 59,5 млн долларов.