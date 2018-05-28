28.05.2018

Ожидается, что производство начнет работу в I квартале 2019 года. По итогу "АртСтилИнвест" станет единственным предприятием в Беларуси, выпускающим современные щелочные промышленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним. В настоящее время товар полностью импортируется.





Новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "АртСтилИнвест" - зарегистрирован в СЭЗ "Минск".Компания планирует реализовать инвестиционный проект по организации производства промышленных аккумуляторных батарей и зарядных устройств. На предприятии будут выпускаться стационарные, тяговые, стартерные щелочные аккумуляторные батареи, аксессуары для аккумуляторных батарей, системы энергообеспечения и бесперебойного питания для альтернативных источников энергии, промышленные зарядные устройства. Кроме того, компания намерена наладить сервис по ремонту и техническому обслуживанию аккумуляторных батарей.