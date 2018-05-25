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Новости промышленности


«Кузлитмаш» обновит оборудование

25.05.2018
Пинское ОАО «Кузлитмаш» проведет конкурсы по закупке станков на общую сумму 11,12 млн рублей.

В том числе предприятие закупит горизонтальный обрабатывающий центр с числовым программным управлением (ЧПУ) стоимостью 2 млн бел руб (1 млн долл, 1 долл – 1,9898 бел руб), станок плазменной резки с ЧПУ стоимостью 1,4 млн бел руб (692,384 тыс долл). Документы для участия в конкурсе принимаются до 14.00 15 июня 2018 г. Срок поставки станков – с 1 октября по 31 декабря 2018 г.

Завод закупит токарный обрабатывающий центр с ЧПУ с осью «Y» стоимостью 520 тыс бел руб (259,714 тыс долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 14 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 января по 31 марта 2019 г.

Также завод закупит универсальный кругло- и внутришлифовальный станок, совместно с пусконаладочными работами и услугами по обучению персонала стоимостью 2 млн бел руб (1 млн долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 14 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 апреля по 30 июня 2019 г.

Завод закупит токарный обрабатывающий центр с ЧПУ стоимостью 1,5 млн бел руб (749,176 тыс долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 13 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 апреля по 30 июня 2019 г. Заявки участников конкурса на определение поставщика ленточнопильного станка стоимостью 100 тыс бел руб (49,945 тыс долл) принимаются до 14.00 12 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 октября по 31 декабря 2018 г.

Кроме этого, завод закупит горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ с большим столом стоимостью 3,6 млн бел руб (1,798 млн долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 29 июня 2018 г. Срок поставки оборудования – с 1 октября по 31 декабря 2019 г. Информация о конкурсах размещена на сайте icetrade.by.

В стоимость всех закупок входят пусконаладочные работы и услуги по обучению персонала.

ПраймПресс

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