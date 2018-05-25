«Кузлитмаш» обновит оборудование
25.05.2018
Пинское ОАО «Кузлитмаш» проведет конкурсы по закупке станков на общую сумму 11,12 млн рублей.
В том числе предприятие закупит горизонтальный обрабатывающий центр с числовым программным управлением (ЧПУ) стоимостью 2 млн бел руб (1 млн долл, 1 долл – 1,9898 бел руб), станок плазменной резки с ЧПУ стоимостью 1,4 млн бел руб (692,384 тыс долл). Документы для участия в конкурсе принимаются до 14.00 15 июня 2018 г. Срок поставки станков – с 1 октября по 31 декабря 2018 г.
Завод закупит токарный обрабатывающий центр с ЧПУ с осью «Y» стоимостью 520 тыс бел руб (259,714 тыс долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 14 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 января по 31 марта 2019 г.
Также завод закупит универсальный кругло- и внутришлифовальный станок, совместно с пусконаладочными работами и услугами по обучению персонала стоимостью 2 млн бел руб (1 млн долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 14 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 апреля по 30 июня 2019 г.
Завод закупит токарный обрабатывающий центр с ЧПУ стоимостью 1,5 млн бел руб (749,176 тыс долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 13 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 апреля по 30 июня 2019 г. Заявки участников конкурса на определение поставщика ленточнопильного станка стоимостью 100 тыс бел руб (49,945 тыс долл) принимаются до 14.00 12 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 октября по 31 декабря 2018 г.
Кроме этого, завод закупит горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ с большим столом стоимостью 3,6 млн бел руб (1,798 млн долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 29 июня 2018 г. Срок поставки оборудования – с 1 октября по 31 декабря 2019 г. Информация о конкурсах размещена на сайте icetrade.by.
В стоимость всех закупок входят пусконаладочные работы и услуги по обучению персонала.
ПраймПресс
В том числе предприятие закупит горизонтальный обрабатывающий центр с числовым программным управлением (ЧПУ) стоимостью 2 млн бел руб (1 млн долл, 1 долл – 1,9898 бел руб), станок плазменной резки с ЧПУ стоимостью 1,4 млн бел руб (692,384 тыс долл). Документы для участия в конкурсе принимаются до 14.00 15 июня 2018 г. Срок поставки станков – с 1 октября по 31 декабря 2018 г.
Завод закупит токарный обрабатывающий центр с ЧПУ с осью «Y» стоимостью 520 тыс бел руб (259,714 тыс долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 14 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 января по 31 марта 2019 г.
Также завод закупит универсальный кругло- и внутришлифовальный станок, совместно с пусконаладочными работами и услугами по обучению персонала стоимостью 2 млн бел руб (1 млн долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 14 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 апреля по 30 июня 2019 г.
Завод закупит токарный обрабатывающий центр с ЧПУ стоимостью 1,5 млн бел руб (749,176 тыс долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 13 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 апреля по 30 июня 2019 г. Заявки участников конкурса на определение поставщика ленточнопильного станка стоимостью 100 тыс бел руб (49,945 тыс долл) принимаются до 14.00 12 июня 2018 г. Срок поставки станка – с 1 октября по 31 декабря 2018 г.
Кроме этого, завод закупит горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ с большим столом стоимостью 3,6 млн бел руб (1,798 млн долл). Документы участников конкурса принимаются до 14.00 29 июня 2018 г. Срок поставки оборудования – с 1 октября по 31 декабря 2019 г. Информация о конкурсах размещена на сайте icetrade.by.
В стоимость всех закупок входят пусконаладочные работы и услуги по обучению персонала.
ПраймПресс
Последние новости рубрики
-
25.05.2018«Кузлитмаш» обновит оборудование
-
24.05.2018Модернизация «Нафтана» и Мозырского НПЗ должна завершится в ноябре 2019 года
-
24.05.2018Белорусском промышленный форум пройдет в Минске с 29 мая по 1 июня
-
22.05.2018Беларусь предлагает в концессию месторождение горючих сланцев «Туровское»
-
21.05.2018Четверть ВВП Беларуси в 2017 году - малый и средний бизнес
-
21.05.2018«Ковры Бреста» могут быть проданы инвестору, готовому вложить $8 млн
-
18.05.2018В Беларуси определены квоты на создание ветровых и солнечных электростанций
-
17.05.2018Ставки рефинансирования может измениться после 20 июня
-
17.05.2018По официальным данным в Беларуси растет ВВП
-
17.05.2018$70 млн выделено для финансирования белорусского экспорта в Африку
-
17.05.2018МАРТ утвердил инструкцию по регулированию цен (тарифов) организаций-монополистов
-
16.05.2018Беларусь увеличила потребление газа из РФ
-
16.05.2018Продукты переработки отработанных масел могут поставляться в Германию, Израиль и Норвегию
-
15.05.2018В Беларусь в I квартале пришло $3,6 млрд иностранных инвестиций
-
11.05.2018«Гродно Азот» запустит новый цех к концу года
Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006