Модернизация «Нафтана» и Мозырского НПЗ должна завершится в ноябре 2019 года
24.05.2018
Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко рассказал о сроках завершения модернизации ОАО "Нафтан" и Мозырского НПЗ.
"Сегодня реализуются серьезные инвестиционные проекты на "Нафтане" и Мозырском НПЗ. Стоимость проекта на "Нафтане" составляет $1,64 млрд, на Мозырском НПЗ - $1,735 млрд. Нам нужно быть конкурентоспособными и адаптироваться к мировым экономическим условиям, потому необходимо решить несколько задач: увеличить мощности наших заводов, глубину переработки нефти (до 90-92%), выход светлых нефтепродуктов, чтобы получать больше прибыли. К 7 ноября 2019 года мы должны завершить модернизацию", - сказал Владимир Семашко.
"Сегодня реализуются серьезные инвестиционные проекты на "Нафтане" и Мозырском НПЗ. Стоимость проекта на "Нафтане" составляет $1,64 млрд, на Мозырском НПЗ - $1,735 млрд. Нам нужно быть конкурентоспособными и адаптироваться к мировым экономическим условиям, потому необходимо решить несколько задач: увеличить мощности наших заводов, глубину переработки нефти (до 90-92%), выход светлых нефтепродуктов, чтобы получать больше прибыли. К 7 ноября 2019 года мы должны завершить модернизацию", - сказал Владимир Семашко.
Он также прокомментировал недавнее подорожание автомобильного топлива. "В Беларуси цены на автомобильное топливо существенно ниже, чем в соседних странах. Это парадоксальная ситуация, так как Беларусь - страна, которая добывает всего лишь 1,7 млн т, а потребляет 7,5 млн т нефти. К тому же, вы видите, что происходит с ценами на нефть: они буквально за месяц значительно выросли. Поэтому нам надо повышать цены на автомобильное топливо в разумных пределах", - отметил заместитель премьер-министра.
Последние новости рубрики
-
24.05.2018Модернизация «Нафтана» и Мозырского НПЗ должна завершится в ноябре 2019 года
-
24.05.2018Белорусском промышленный форум пройдет в Минске с 29 мая по 1 июня
-
22.05.2018Беларусь предлагает в концессию месторождение горючих сланцев «Туровское»
-
21.05.2018Четверть ВВП Беларуси в 2017 году - малый и средний бизнес
-
21.05.2018«Ковры Бреста» могут быть проданы инвестору, готовому вложить $8 млн
-
18.05.2018В Беларуси определены квоты на создание ветровых и солнечных электростанций
-
17.05.2018Ставки рефинансирования может измениться после 20 июня
-
17.05.2018По официальным данным в Беларуси растет ВВП
-
17.05.2018$70 млн выделено для финансирования белорусского экспорта в Африку
-
17.05.2018МАРТ утвердил инструкцию по регулированию цен (тарифов) организаций-монополистов
-
16.05.2018Беларусь увеличила потребление газа из РФ
-
16.05.2018Продукты переработки отработанных масел могут поставляться в Германию, Израиль и Норвегию
-
15.05.2018В Беларусь в I квартале пришло $3,6 млрд иностранных инвестиций
-
11.05.2018«Гродно Азот» запустит новый цех к концу года
-
08.05.2018Около 30 белорусских бизнесменов примет участие в совместном с Японией экономическом форуме
Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006