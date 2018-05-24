24.05.2018

Он также прокомментировал недавнее подорожание автомобильного топлива. "В Беларуси цены на автомобильное топливо существенно ниже, чем в соседних странах. Это парадоксальная ситуация, так как Беларусь - страна, которая добывает всего лишь 1,7 млн т, а потребляет 7,5 млн т нефти. К тому же, вы видите, что происходит с ценами на нефть: они буквально за месяц значительно выросли. Поэтому нам надо повышать цены на автомобильное топливо в разумных пределах", - отметил заместитель премьер-министра.





Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко рассказал о сроках завершения модернизации ОАО "Нафтан" и Мозырского НПЗ."Сегодня реализуются серьезные инвестиционные проекты на "Нафтане" и Мозырском НПЗ. Стоимость проекта на "Нафтане" составляет $1,64 млрд, на Мозырском НПЗ - $1,735 млрд. Нам нужно быть конкурентоспособными и адаптироваться к мировым экономическим условиям, потому необходимо решить несколько задач: увеличить мощности наших заводов, глубину переработки нефти (до 90-92%), выход светлых нефтепродуктов, чтобы получать больше прибыли. К 7 ноября 2019 года мы должны завершить модернизацию", - сказал Владимир Семашко.