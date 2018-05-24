Белорусском промышленный форум пройдет в Минске с 29 мая по 1 июня
24.05.2018
Более 50 мероприятий пройдут на Белорусском промышленном форуме, который состоится с 29 мая по 1 июня в Минске. Об этом сообщил директор выставочного унитарного предприятия "Экспофорум" Александр Стариков.
Центральное место в программе форума занимает XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром", где тема четвертой промышленной революции (Industry 4.0) придаст выставке особое звучание. Цифровизация производственных процессов отражена в таких разделах выставки, как "Аддитивные технологии, 3D принтеры", "Авиакосмические технологии", "Технологии виртуальной реальности, искусственный интеллект", "Робототехника. Промышленные роботизированные манипуляторы. Автомобили-роботы, беспилотные транспортные средства" и др. Наряду с традиционными направлениями "Промышленное оборудование, технологии и продукция", "Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология" широко будут представлены темы "Цифровая трансформация промышленного сектора экономики, бизнеса и общества", "Развитие интернета вещей (IoT)" и "Облачные сервисы".
Минпромом совместно с НАН Беларуси и Минским горисполкомом запланирована специализированная экспозиция, посвященная развитию легкового автомобилестроения, производства электромобилей и рынка автокомпонентов. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" вместе с ЗАО "Штадлер Минск" организуют в павильоне и на открытой площадке "ТехИнноПром" совместную экспозицию современных и перспективных транспортных средств и систем, таких как электробусы, скоростные трамваи, новейшие троллейбусы, автобусы с дизельным и газомоторным двигателем, подвижные железнодорожные составы, вагоны метро.
Помимо белорусских предприятий на выставке будут представлены коллективные экспозиции Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей и г. Новосибирска Российской Федерации. Также участие примут компании-производители промышленной продукции Китая, Украины и Швеции.
В деловой программе "ТехИнноПром" содержится 23 специализированных мероприятия. Масштабными и содержательными запланированы пленарное заседание "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики", международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", международный научно-практический симпозиум "Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь".
Одним из ключевых моментов Белорусского промышленного форума станет деловой визит представителей немецких компаний для установления контактов и налаживания сотрудничества по теме "Автоматизация, робототехника и цифровизация". Предполагается проведение переговоров в рамках контактно-кооперационной биржи, посещение белорусских организаций и предприятий, а также проведение специализированной конференции в формате II Немецко-белорусского форума Industry 4.0.
Серия интересных презентаций пройдет во время ярмарки инновационных разработок. С практическим уклоном будут проводиться кооперационная биржа "Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества" и Биржа субконтрактов в промышленности. Также запланирован конкурс сварщиков, в котором примут участие 195 сварщиков из Беларуси.
Кроме того, на одной площадке в рамках промышленного форума пройдут еще три выставки - "Химия. Нефть и Газ", "Профсварка", "Пластех". Все экспозиции и демонстрационные павильоны разместятся на площадях Футбольного манежа. Традиционно форум проходит под патронажем правительства Беларуси. Организационный комитет возглавляет заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Организатором выступает УП "Экспофорум".
Центральное место в программе форума занимает XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром", где тема четвертой промышленной революции (Industry 4.0) придаст выставке особое звучание. Цифровизация производственных процессов отражена в таких разделах выставки, как "Аддитивные технологии, 3D принтеры", "Авиакосмические технологии", "Технологии виртуальной реальности, искусственный интеллект", "Робототехника. Промышленные роботизированные манипуляторы. Автомобили-роботы, беспилотные транспортные средства" и др. Наряду с традиционными направлениями "Промышленное оборудование, технологии и продукция", "Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология" широко будут представлены темы "Цифровая трансформация промышленного сектора экономики, бизнеса и общества", "Развитие интернета вещей (IoT)" и "Облачные сервисы".
Минпромом совместно с НАН Беларуси и Минским горисполкомом запланирована специализированная экспозиция, посвященная развитию легкового автомобилестроения, производства электромобилей и рынка автокомпонентов. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" вместе с ЗАО "Штадлер Минск" организуют в павильоне и на открытой площадке "ТехИнноПром" совместную экспозицию современных и перспективных транспортных средств и систем, таких как электробусы, скоростные трамваи, новейшие троллейбусы, автобусы с дизельным и газомоторным двигателем, подвижные железнодорожные составы, вагоны метро.
Помимо белорусских предприятий на выставке будут представлены коллективные экспозиции Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей и г. Новосибирска Российской Федерации. Также участие примут компании-производители промышленной продукции Китая, Украины и Швеции.
В деловой программе "ТехИнноПром" содержится 23 специализированных мероприятия. Масштабными и содержательными запланированы пленарное заседание "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики", международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", международный научно-практический симпозиум "Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь".
Одним из ключевых моментов Белорусского промышленного форума станет деловой визит представителей немецких компаний для установления контактов и налаживания сотрудничества по теме "Автоматизация, робототехника и цифровизация". Предполагается проведение переговоров в рамках контактно-кооперационной биржи, посещение белорусских организаций и предприятий, а также проведение специализированной конференции в формате II Немецко-белорусского форума Industry 4.0.
Серия интересных презентаций пройдет во время ярмарки инновационных разработок. С практическим уклоном будут проводиться кооперационная биржа "Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества" и Биржа субконтрактов в промышленности. Также запланирован конкурс сварщиков, в котором примут участие 195 сварщиков из Беларуси.
Кроме того, на одной площадке в рамках промышленного форума пройдут еще три выставки - "Химия. Нефть и Газ", "Профсварка", "Пластех". Все экспозиции и демонстрационные павильоны разместятся на площадях Футбольного манежа. Традиционно форум проходит под патронажем правительства Беларуси. Организационный комитет возглавляет заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Организатором выступает УП "Экспофорум".
Белорусский промышленный форум проводится ежегодно с 1997 года. За это время он приобрел международную известность в качестве демонстрационной площадки передовых технологий и инноваций в промышленности. Участниками выставки и деловой программы форума в разное время становились известные компании более чем 30 стран. Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200-300 организаций, а около 150 вошли в число постоянных экспонентов.
Последние новости рубрики
-
24.05.2018Модернизация «Нафтана» и Мозырского НПЗ должна завершится в ноябре 2019 года
-
24.05.2018Белорусском промышленный форум пройдет в Минске с 29 мая по 1 июня
-
22.05.2018Беларусь предлагает в концессию месторождение горючих сланцев «Туровское»
-
21.05.2018Четверть ВВП Беларуси в 2017 году - малый и средний бизнес
-
21.05.2018«Ковры Бреста» могут быть проданы инвестору, готовому вложить $8 млн
-
18.05.2018В Беларуси определены квоты на создание ветровых и солнечных электростанций
-
17.05.2018Ставки рефинансирования может измениться после 20 июня
-
17.05.2018По официальным данным в Беларуси растет ВВП
-
17.05.2018$70 млн выделено для финансирования белорусского экспорта в Африку
-
17.05.2018МАРТ утвердил инструкцию по регулированию цен (тарифов) организаций-монополистов
-
16.05.2018Беларусь увеличила потребление газа из РФ
-
16.05.2018Продукты переработки отработанных масел могут поставляться в Германию, Израиль и Норвегию
-
15.05.2018В Беларусь в I квартале пришло $3,6 млрд иностранных инвестиций
-
11.05.2018«Гродно Азот» запустит новый цех к концу года
-
08.05.2018Около 30 белорусских бизнесменов примет участие в совместном с Японией экономическом форуме
Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006