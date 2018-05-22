22.05.2018

Месторождение горючих сланцев «Туровское» (Столинский район Брестской области и Житковичский район Гомельской области) включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов. Такое решение закреплено указом президента Беларуси, подписанным 18 мая 2018 г, сообщила пресс-служба президента.





Указ принят для привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых, говорится в сообщении.





В Беларуси промышленные запасы горючих сланцев сосредоточены на двух месторождениях - Любанском (Минская область) и Туровском. Предварительно разведано 30% этих месторождений. Глубина залегания пластов колеблется от 50 м до 600 м и более. Прогнозные ресурсы Любанского месторождения оцениваются в 1,22 млрд т, Туровского - 2,68 млрд т.





Белорусские горючие сланцы не пригодны для получения из них сланцевого газа, однако в начале 2000 г белорусские ученые пришли к выводу о том, что из них можно получать высококалорийное жидкое и газообразное топливо, ценные химические соединения, различные строительные материалы и удобрения.





Как сообщалось, указом президента Беларуси №196 от 30 мая 2017 г в Беларуси был расширен перечень объектов, предлагаемых для передачи в концессию. Среди них - месторождение кварцевых песков «Убортская Рудня» (Лельчицкий район Гомельской области), месторождение кварцевых песков «Городное» - Восточная залежь (Столинский район Брестской области), месторождение доломита «Осинторфское» - Северный участок (Оршанский, Дубровенский, Лиозненский районы Витебской области), проявление благородных металлов «Зуберово» (Столбцовский район Минской области).





Могут быть переданы в концессию также Южно-Оршанский нефтеперспективный участок (Оршанский, Дубровенский районы Витебской области, Горецкий район Могилевской области), месторождение нефти «Морозовское» (Светлогорский район Гомельской области), а также Южно-Копаткевичская нефтеперспективная структура (Петриковский район Гомельской области), Яминский участок Любанского месторождения горючих сланцев (Любанский район Минской области).





В перечень также вошли объекты, которые предлагались для передачи в концессию ранее – это месторождение гипса «Бриневское» (Петриковский район Гомельской области), месторождение бентонитовых глин «Острожанское», (Лельчицкий район Гомельской области), месторождение железных руд «Околовское» (Столбцовский район Минской области), месторождение железных руд «Новоселковское» (Кореличский район Гродненской области), месторождение мел «Добрушское» (Добрушский район Гомельской области).





Первый перечень концессионных объектов в Беларуси был утвержден указом президента №44 от 28 января 2008 г.



