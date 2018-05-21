21.05.2018

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП Беларуси в 2017 году составил 24,7%. Если рассмотреть статистику более детально, то организации малого бизнеса внесли лепту в 14,9%, среднего бизнеса — в 6,7%, индивидуальные предприниматели — в 3,1%.





Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год составила 123 млрд рублей – это 42,8% в республиканском объеме выручки.



