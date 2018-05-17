Ставки рефинансирования может измениться после 20 июня
17.05.2018
Национальный банк Беларуси рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования 20 июня, сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц на полях XI Международной научно-практической конференции "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость".
Отвечая на вопрос, когда Нацбанк планирует рассмотреть вопрос об изменении ставки рефинансирования, зампред правления отметил, что сейчас идет процесс оценки экономических условий. "На следующей неделе у нас пройдет правление, где мы начнем обсуждать текущее состояние экономики. Решение по поводу ставки будем принимать 20 июня с учетом той ситуации, которая складывается в экономике", - подчеркнул он.
Дмитрий Калечиц также прокомментировал прогноз по инфляции на 2018 год. "По инфляции мы готовы выдерживать прогноз в 6%. Сейчас видим некоторое усиление инфляционных процессов, но с учетом того инструментария и мер, которые мы с правительством принимаем, у нас нет базовых сомнений, что мы выйдем на этот параметр", - сказал он.
Ставка рефинансирования в Беларуси последний раз снижалась 14 февраля 2018 года, сейчас она находится на уровне 10,5%.
Инфляция в Беларуси в апреле составила 0,3%. С начала года этот показатель составил 2,8%.
XI Международная научно-практическая конференция "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость" проходит в Белорусском государственном экономическом университете. В текущем году мероприятие проходит во время празднования 85-летия БГЭУ. В конференции принимают участие более 400 человек.
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