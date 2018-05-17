17.05.2018

Национальный банк Беларуси рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования 20 июня, сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц на полях XI Международной научно-практической конференции "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость".





Отвечая на вопрос, когда Нацбанк планирует рассмотреть вопрос об изменении ставки рефинансирования, зампред правления отметил, что сейчас идет процесс оценки экономических условий. "На следующей неделе у нас пройдет правление, где мы начнем обсуждать текущее состояние экономики. Решение по поводу ставки будем принимать 20 июня с учетом той ситуации, которая складывается в экономике", - подчеркнул он.





Дмитрий Калечиц также прокомментировал прогноз по инфляции на 2018 год. "По инфляции мы готовы выдерживать прогноз в 6%. Сейчас видим некоторое усиление инфляционных процессов, но с учетом того инструментария и мер, которые мы с правительством принимаем, у нас нет базовых сомнений, что мы выйдем на этот параметр", - сказал он.





Ставка рефинансирования в Беларуси последний раз снижалась 14 февраля 2018 года, сейчас она находится на уровне 10,5%.





Инфляция в Беларуси в апреле составила 0,3%. С начала года этот показатель составил 2,8%.





XI Международная научно-практическая конференция "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость" проходит в Белорусском государственном экономическом университете. В текущем году мероприятие проходит во время празднования 85-летия БГЭУ. В конференции принимают участие более 400 человек.