По официальным данным в Беларуси растет ВВП

17.05.2018

ВВП Беларуси в январе-апреле 2018 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет.



Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br35,6 млрд, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню января-апреля 2017 года.



Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2018-го по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,3%.