17.05.2018

«Наша работа в сфере экспортного финансирования всегда направлена на создание возможностей для белорусских предприятий сотрудничать с любым регионом мира. Африка – это континент огромнейшего экономического потенциала, регион к которому приковано особое внимание ведущих мировых экспортеров. Поэтому при поддержке наших партнеров из TDB мы предлагаем очень выгодные условия африканским компаниям, заинтересованным в приобретении товаров, работ и услуг из Республики Беларусь. Это однозначно привлечет интерес к сотрудничеству с белорусской стороной. Но его нужно не просто удержать, его нужно значительно усилить, чтобы оставаться на этом рынке» - прокомментировал подписание соглашения Председатель Правления Банка развития Сергей Румас.





Справочно: Trade and Development Bank of COMESA (Банк торговли и развития Восточной и Южной Африки) - специализированный африканский межгосударственный финансовый институт, учрежденный в 1985 году 19 африканскими государствами-членами организации общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА).

70 миллионов долларов США для финансирования белорусского экспорта в Африканский регион предусматривает новая кредитная линия Банка развития, сообщила пресс-служба финансового учреждения.Соответствующее соглашение подписано 15 мая 2018 г. между Банком развития и Trade and Development Bank of COMESA в рамках визита белорусской делегации в г.Найроби (Республика Кения).