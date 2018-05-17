МАРТ утвердил инструкцию по регулированию цен (тарифов) организаций-монополистов

17.05.2018

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило инструкцию о порядке регулирования цен (тарифов) организаций-монополистов. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 6 апреля 2018 года №20. Инструкция разработана в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством с учетом полномочий МАРТ по регулированию цен (тарифов) на товары (работы, услуги) таких организаций.



Инструкцией определяется порядок регулирования цен (тарифов) способами, установленными законом "О ценообразовании", действия организаций-монополистов в случае применения в их отношении определенных способов ценового регулирования. Дополнительно регламентирован такой способ ценового регулирования, как "порядок установления и применения цен (тарифов)", а также пакет документов, необходимых для обоснования монополистами соответствующего уровня цен (тарифов) на товары (работы, услуги).



В целом документ направлен на регламентацию регулирования цен (тарифов) организаций-монополистов, которые способны влиять на сложившийся уровень цен на потребительском рынке для недопущения необоснованного роста цен и пресечения злоупотребления со стороны этих организаций своим доминирующим положением, сообщила пресс-служба МАРТ.



Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования - 17 июня 2018 года.