16.05.2018

Произведенные в Беларуси продукты переработки отработанных масел планируется продвигать в том числе и на рынки стран ЕС и Израиля. Об этом сообщил директор ИООО "ДВЧ-Менеджмент" Игорь Сафонов.

ИООО "ДВЧ-Менеджмент" осуществляет сбор и переработку маслосодержащих отходов. Предприятие обеспечивает экологически безопасное использование отработанных масел и выпускает востребованную импортозамещающую продукцию. Это широкая номенклатура индустриальных смазок, компонентов для обеспыливающих и антислеживающих составов, сырья для производства базовых масел.

"В 2017 году мы закрепились на рынках России, Украины, Литвы, Польши, планируем расширять линейку продуктов, поставляемых в Германию и Россию, продвигать свою продукцию на рынки Израиля и Норвегии. В настоящее время ведутся переговоры и начата разработка продуктов непосредственно под клиентов. Например, немцы уже испытали образцы, в ближайшее время надеемся начать поставки", - рассказал Игорь Сафонов.

По его словам, в настоящее время мощности предприятия позволяют перерабатывать 15 тыс. т маслосодержащих отходов в год. Выход производства на проектную мощность позволит обеспечить переработку более 50% образующихся в стране отработанных масел, с учетом всех имеющихся в республике объектов переработки. Это в свою очередь позволит начать строительство второй и третьей очередей завода, где будет организовано производство продуктов совершенно нового качества, которые пока не выпускаются на территории ЕАЭС.

"Мы видим потенциал развития переработки отработанных масел в нашей стране. Однако для этого крайне важно наладить комплексную систему сбора и переработки этих отходов", - добавил директор ИООО "ДВЧ-Менеджмент".-

БЕЛТА

