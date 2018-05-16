Продукты переработки отработанных масел могут поставляться в Германию, Израиль и Норвегию
ИООО "ДВЧ-Менеджмент" осуществляет сбор и переработку маслосодержащих отходов. Предприятие обеспечивает экологически безопасное использование отработанных масел и выпускает востребованную импортозамещающую продукцию. Это широкая номенклатура индустриальных смазок, компонентов для обеспыливающих и антислеживающих составов, сырья для производства базовых масел.
"В 2017 году мы закрепились на рынках России, Украины, Литвы, Польши, планируем расширять линейку продуктов, поставляемых в Германию и Россию, продвигать свою продукцию на рынки Израиля и Норвегии. В настоящее время ведутся переговоры и начата разработка продуктов непосредственно под клиентов. Например, немцы уже испытали образцы, в ближайшее время надеемся начать поставки", - рассказал Игорь Сафонов.
По его словам, в настоящее время мощности предприятия позволяют перерабатывать 15 тыс. т маслосодержащих отходов в год. Выход производства на проектную мощность позволит обеспечить переработку более 50% образующихся в стране отработанных масел, с учетом всех имеющихся в республике объектов переработки. Это в свою очередь позволит начать строительство второй и третьей очередей завода, где будет организовано производство продуктов совершенно нового качества, которые пока не выпускаются на территории ЕАЭС.
"Мы видим потенциал развития переработки отработанных масел в нашей стране. Однако для этого крайне важно наладить комплексную систему сбора и переработки этих отходов", - добавил директор ИООО "ДВЧ-Менеджмент".-
Последние новости рубрики
-
16.05.2018Продукты переработки отработанных масел могут поставляться в Германию, Израиль и Норвегию
-
15.05.2018В Беларусь в I квартале пришло $3,6 млрд иностранных инвестиций
-
11.05.2018«Гродно Азот» запустит новый цех к концу года
-
08.05.2018Около 30 белорусских бизнесменов примет участие в совместном с Японией экономическом форуме
-
08.05.2018Беларусь увеличила и добычу, и переработку нефти
-
07.05.2018Могилевской швейной фирме продлили срок санации
-
07.05.2018Золотовалютные резервы выросли в апреле на 0,6%
-
07.05.2018Национальная выставка Беларуси пройдет в мае в Душанбе
-
03.05.2018Минэкономики Беларуси уже больше года разрабатывает план по индустриализации страны
-
03.05.2018КГБ всего за неделю нашел семейный бизнес у министра энергетики
-
27.04.2018C 1 мая повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
-
27.04.2018Литва требует объяснений по поводу пожара на БелАЭС
-
27.04.2018С 1 мая новые минимальные потребительские бюджеты
-
26.04.2018Промпроизводство в Украине в этом году выросло на 2,4%
-
25.04.2018В Беларуси предлагается уменьшить ставку НДС