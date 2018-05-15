15.05.2018

В Беларуси за январь-март 2018 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $3,6 млрд инвестиций.Основными инвесторами организаций страны были субъекты хозяйствования России (40,4% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (22,5%), Кипра (10%).Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3 млрд, или 84% от всех поступивших иностранных инвестиций.За январь-март 2018 года организациями Беларуси (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $1,5 млрд. Значительные объемы инвестиций организациями страны были направлены субъектам хозяйствования России (78,2% от всех направленных инвестиций), Украины (9%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (5,2%). На долю прямых инвестиций приходилось 94,2% всех направленных инвестиций за рубеж.