«Гродно Азот» запустит новый цех к концу года

11.05.2018

ОАО «Гродно Азот» планирует к концу 2018 года ввести в эксплуатацию новый цех по производству азотной кислоты мощностью 1,2 тыс. тонн в сутки. Также предприятие реконструирует действующее производство жидких азотных удобрений.



Модернизация производства позволит снизить энергетические и сырьевые затраты и на 60% нарастить объемы производства жидких азотных удобрений — с 750 тысяч до 1,2 млн тонн в год.



В нынешнем году «Гродно Азот» приступит к строительству установки по производству новой продукции — AdBlue в цехе карбамид-4. Рассматриваются несколько проектов по модернизации филиала «Завод Химволокно».