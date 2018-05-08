08.05.2018

Первый белорусско-японский экономический форум пройдет 9-11 мая в Токио и Осаке. Об этом в рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин."Ожидается участие более 200 бизнесменов из двух стран, в том числе из Беларуси около 30 человек", - сообщил Руслан Есин.Среди белорусских участников форума - представители предприятий тяжелой и легкой промышленности, производители фармацевтической, мясо-молочной и кондитерской продукции. По словам дипломата, часть из них уже успешно сотрудничает с японскими партнерами."Отдельные предприятия делают первые шаги в Японии, и еще рано говорить о заключении контрактов. Вместе с тем наши компании рассчитывают на форуме найти новых партнеров", - отметил посол.