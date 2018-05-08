08.05.2018

Всего за первый квартал 2018 года предприятиями концерна «Белнефтехим» переработано 4,448 млн тонн нефти. Результаты работы 7 мая на выездном заседании совета концерна в Могилеве представил глава «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.Экспорт товаров вырос на 46% к январю – марту 2017 года, в том числе обеспечен рост экспорта химической и нефтехимической продукции на 34%. Экспорт услуг увеличился на 16,1%.Привлечено 31,3 млн долларов иностранных инвестиций.На 42,3% в фактических ценах увеличилось производство промышленной продукции. В сопоставимых ценах прирост составил 10,1%.Добыто 413 тыс тонн нефти или на 0,7% больше, чем за первый квартал 2017 года.