07.05.2018

Экономический суд Могилевской области продлил срок санации ЗАО "Могилевская швейная фирма "Вяснянка".Отчет управляющего по итогам санации заслушан судом в открытом выездном судебном заседании, проведенном по месту нахождения предприятия. Управляющий представил протокол собрания кредиторов должника по итогам санации, в соответствии с которым принято решение о продлении процедуры в отношении предприятия сроком на один год.По итогам заседания суд вынес решение о продлении срока санации до 28 апреля 2019 года.