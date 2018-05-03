Минэкономики Беларуси уже больше года разрабатывает план по индустриализации страны
03.05.2018
Министерство экономики Беларуси разрабатывает план по индустриализации, он предусматривает реализацию более 1,7 тыс. инвестиционных проектов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Владимир Зиновский.
Чиновник напомнил, что ранее главой государства была поставлена задача правительству достигнуть до конца 2025 года ВВП в $100 млрд. Ожидается, что его размер в этом году составит $60 млрд.
"Министерство экономики весь прошлый год и начало этого занимается разработкой плана так называемой индустриализации нашей страны. К каждому из 118 районов будут привязаны определенные инвестиционные проекты, будь то озвученные министерствами либо выработанные губернаторами. Пока в этом плане 1 740 проектов", - приводит БЕЛТА слова министра.
Планируется, что этот план будет рассмотрен в июле на Президиуме Совета Министров. "Если он будет осуществлен, вполне реально достичь цифры в $100 млрд ВВП", - считает Владимир Зиновский.
Проекты хотят реализовать за счет инвестиций и собственных денег предприятий. "Надо достичь того, чтобы кредитные ресурсы - я всегда об этом говорю - стоили для предприятий 5-6%. И тогда вполне возможно, чтобы предприятия, привлекая их, могли расширяться либо строить новые проекты под эту программу", - отметил он.
Чиновник напомнил, что ранее главой государства была поставлена задача правительству достигнуть до конца 2025 года ВВП в $100 млрд. Ожидается, что его размер в этом году составит $60 млрд.
"Министерство экономики весь прошлый год и начало этого занимается разработкой плана так называемой индустриализации нашей страны. К каждому из 118 районов будут привязаны определенные инвестиционные проекты, будь то озвученные министерствами либо выработанные губернаторами. Пока в этом плане 1 740 проектов", - приводит БЕЛТА слова министра.
Планируется, что этот план будет рассмотрен в июле на Президиуме Совета Министров. "Если он будет осуществлен, вполне реально достичь цифры в $100 млрд ВВП", - считает Владимир Зиновский.
Проекты хотят реализовать за счет инвестиций и собственных денег предприятий. "Надо достичь того, чтобы кредитные ресурсы - я всегда об этом говорю - стоили для предприятий 5-6%. И тогда вполне возможно, чтобы предприятия, привлекая их, могли расширяться либо строить новые проекты под эту программу", - отметил он.
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