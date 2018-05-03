03.05.2018

КГБ обнаружил семейный бизнес по поставке стройматериалов, который имел отношение к бывшему министру энергетики Владимиру Потупчику.Об этом председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» вечером 2 мая. Вакульчик назвал бизнес незаконным и добавил, что члены семьи бывшего министра поставляли стройматериалы по завышенным ценам на объекты строительства, а Потупчик лично покровительствовал этому бизнесу.Критику в адрес министра энергетики Александр Лукашенко высказал 24 апреля, выступая с посланием народу и парламенту.«Вы наслышаны, как работает у нас министр энергетики и министерство, — сказал Лукашенко. — Даже большие начальники непонятно каких там концернов — сейчас разбираюсь там с этой структурой, — запили настолько, что на работу забыли ходить».КГБ понадобилась неделя для того, чтобы обнаружить «незаконный бизнес» министра. Вчера председатель КГБ доложил президенту о нарушениях и Потупчика освободили от должности.