Литва требует объяснений по поводу пожара на БелАЭС
27.04.2018
26 апреля посол Беларуси в Литве Александр Король был вызван в Министерство иностранных дел Литвы. Он получил ноту с просьбой предоставить как можно скорее подробную информацию об инциденте 17 февраля на Островецкой атомной электростанции (АЭС).
«Литовские компетентные органы и общественность не были проинформированы об инциденте, произошедшем более двух месяцев назад. Согласно сообщениям белорусских СМИ, 17 февраля, когда на заводе были протестированы системы аварийной безопасности реактора, произошел пожар, во время которого горела электрическая панель», - цитируют naviny.by сообщение пресс-службы МИД Литвы.
В ноте, представленной послу, предлагается тщательно изучить причины пожара и оперативно представить информацию об инциденте и предпринятых действиях.
По мнению экспертов по ядерной безопасности Литвы, необходим тщательный анализ причин и последствий пожара, поскольку это может иметь негативные последствия для безопасности Островецкой АЭС на этапе эксплуатации.
Министерство иностранных дел Литвы напоминает, что в 2016 году на Островецкой АЭС произошло шесть инцидентов, известных в Литве, что вызывает серьезные сомнения в отношении качества работы по разработке проекта и его потенциального воздействия на окружающую среду.
«Литовские компетентные органы и общественность не были проинформированы об инциденте, произошедшем более двух месяцев назад. Согласно сообщениям белорусских СМИ, 17 февраля, когда на заводе были протестированы системы аварийной безопасности реактора, произошел пожар, во время которого горела электрическая панель», - цитируют naviny.by сообщение пресс-службы МИД Литвы.
В ноте, представленной послу, предлагается тщательно изучить причины пожара и оперативно представить информацию об инциденте и предпринятых действиях.
По мнению экспертов по ядерной безопасности Литвы, необходим тщательный анализ причин и последствий пожара, поскольку это может иметь негативные последствия для безопасности Островецкой АЭС на этапе эксплуатации.
Министерство иностранных дел Литвы напоминает, что в 2016 году на Островецкой АЭС произошло шесть инцидентов, известных в Литве, что вызывает серьезные сомнения в отношении качества работы по разработке проекта и его потенциального воздействия на окружающую среду.
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