27.04.2018

С 1 мая по 31 июля в Беларуси установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2018 года в расчете на месяц.Это предусмотрено постановлением Минтруда от 24 апреля 2018 года № 48.Согласно документу, с 1 мая МПБ установлены в следующих размерах:трудоспособное население – 437 белорусских рублей 85 копеек;пенсионеры – 342 белорусских рубля 56 копеек;студенты – 322 белорусских рубля 41 копейка;дети в возрасте до трех лет – 277 белорусских рублей 73 копейки;дети в возрасте от трех до шести лет – 359 белорусских рублей 22 копейки;дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 370 белорусских рублей 38 копеек;семья из четырех человек – 340 белорусских рублей 56 копеек;молодая семья из трех человек – 369 белорусских рублей 99 копеек.Напомним, среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально постановлением Минтруда и соцзащиты Беларуси в ценах последнего месяца квартала для шести социально-демографических групп населения и двух видов семей разного состава.С 1 февраля по 30 апреля 2018 года МПБ были установлены в следующих размерах:трудоспособное население – 420 белорусских рублей 60 копеек;пенсионеры – 331 белорусский рубль 82 копейки;студенты – 313 белорусских рублей 91 копейка;дети в возрасте до трех лет – 266 белорусских рублей 56 копеек;дети в возрасте от трех до шести лет – 348 белорусских рублей 44 копейки;дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 358 белорусских рублей 70 копеек;семья из четырех человек – 328 белорусских рублей 45 копеек;молодая семья из трех человек – 356 белорусских рублей 10 копеек.Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.В настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, – льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.